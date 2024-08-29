Зірка серіалу "Слуга народу" пояснив, чому необхідно бронювати артистів (відео)

Арам Арзуманян вважає, що мобілізацію варто проводити вибірково, фільтруючи кожну сферу, щоб не втратити цінних спеціалістів.

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39-річний український актор Арам Арзуманян, який родом із Азербайджану, відомий ролями в серіалі "Скажене весілля" та "Слуга народу" виступив проти мобілізації артистів і пояснив, чому, на його думку, їх варто бронювати. Своє бачення актор виловив в інтерв'ю "сВідома розмова".

Так, Арман заявив, що, на його думку, артисти заслуговують на бронювання від служби в армії, адже кожен повинен бути на своєму місці.

За словами актора, важливо, щоби попри війну в країні не просідали й інші сфери життя. Він навів приклад викладача університету, який ділиться своїм багажем знань зі студентами. На його думку, якщо на місце викладача прийде менш кваліфікований спеціаліст, тоді у результаті почне просідати рівень кадрів, які будуть виходити з цього навчального закладу.

"Так, потрібно. Знаєш чому? Бо якщо людина професіонал своєї роботи і він, наприклад, елементарно викладач в університеті, він знає свою справу. Якщо не буде тебе виховувати дуже розумний в своїй діяльності. Ти вже автоматично менше будеш знати і будеш гіршим кадровиком цієї сфери в якій ти працюєш", — пояснив актор.

На запитання журналістки, якщо, на його думку, всі повинні бути на своєму місці, то хто ж тоді піде захищати свою країну, Арам Арзуманян пояснив, що якщо і робити мобілізацію, то частково і вибірково. Він припустив, що можна розробити механізм, який фільтруватиме тих, кого варто мобілізувати, а кого ні.

"Це має бути частково. Це не має бути абсолютно повно. Я точно не знаю як це робити, я просто можу сказати, я за те, а хто буде виховувати? Майбутнє у чому? Якусь фільтрацію, екзамени проводити, якась штука має відбуватися, щоб дивитися, хто більше користі може зробити тут. Я за те, щоб професіонали своєї справи мають бути на своєму місці, щоб продовжувати те, чим вони займаються", — резюмував актор.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Жорін різко висловився про мобілізацію сотень тисяч чоловіків.

Крім цього, Фокус писав, що тяжкопоранений воїн висловився про мобілізацію та втому військових.