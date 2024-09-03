Казак Сиромаха, участник АТО, откровенно объяснил, почему не вернулся на службу во второй раз

Александр Люббоженко уже имеет военный опыт, поскольку участвовал в боевых действиях еще с 2014 года.

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Украинский певец Александр Люббоженко, выступающий в стиле этно, более известный под сценическим именем Козак Сиромаха, рассказал о намерениях снова пойти в армию. Подробностями он поделился в интервью Фокусу.

В частности, известно, что Александр уже имеет опыт прохождения военной службы, ведь он участвовал в боевых действиях во время АТО.

На вопрос журналистки, были ли мысли во второй раз уйти на фронт, когда началась полномасштабная война в Украине, признался, что рассматривал такие варианты, однако в результате судьба распорядилась по-другому.

Александр объяснил, что с первых дней его собратья часто обращались за помощью, поэтому была необходимость закрывать их потребности. Делал он это благодаря людям, которые посещали его концерты. Сейчас же он и дальше активно выступает и собирает средства на армию.

Сейчас Александр Люббоженко находится в туре по Америке, где проводит благотворительные концерты на которых собирает средства на нужды украинских солдат.

"У американцев приковано внимание к Украине, поэтому делаем все, чтобы быть достойными ее представителями. Также мы собираем средства для бригады "Магура", нужно 1 млн гривен", — рассказал Козак Сиромаха.

Более подробно читайте в эксклюзивном интервью Козака Сиромахи для Фокуса.