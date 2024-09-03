Ветеран АТО Козак Сіромаха відверто пояснив, чому не пішов на війну вдруге

Олександр Люббоженко вже має військовий досвід, оскільки брав участь у бойових діях ще з 2014 року.

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Український співак Олександр Люббоженко, який виступає в стилі етно, більш відомий під сценічним ім’ям Козак Сіромаха, розповів про наміри знову піти в армію. Подробицями він поділився в інтерв’ю Фокусу.

Зокрема, відомо, що Олександр вже має досвід проходження військової служби, адже він брав участь у бойових діях під час АТО.

На запитання журналістки, чи були думки вдруге піти на фронт, коли почалася повномасштабна війна в Україні, зізнався, що розглядав такі варіанти, однак в результаті доля розпорядилася по-іншому.

Олександр пояснив, що з перших днів його побратими часто зверталися за допомогою, тому була необхідність закривати їх потреби. Робив він це завдяки людям, які відвідували його концерти. Зараз же він і далі активно виступає та збирає кошти на армію.

Нині Олександр Люббоженко перебуває в турі Америкою, де проводить благодійні концерти на яких збирає кошти на потреби українських солдатів.

"У американців прикута увага до України, тому робимо все, щоб бути гідними її представниками. Також ми збираємо кошти для бригади "Магура", потрібно 1 млн гривень", — розповів Козак Сіромаха.

Більш детально читайте в ексклюзивному інтерв'ю Козака Сіромахи для Фокусу.