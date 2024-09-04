"Ребенок из глубинки": директор колледжа, где училась Соломия Опрышко, рассказал всю правду о певице

Соломия Опрышко в свои 19 лет собрала два Дворца спорта на которых впервые показала, что именно она скрывается под образом Клавдии Петровны.

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Соломия Опрышко — 19-летняя девушка, которая скрывалась под сценическим образом Клавдии Петровны. Девушка недавно закончила Дрогобычский музыкальный профессиональный колледж имени В. Барвинского в котором посещала класс скрипки. Какой была девушка учась в колледже эксклюзивно Фокусу рассказал директор учебного заведения Юрий Чумак.

В частности, по его словам, девушка пришла в колледж когда ей было всего 15 лет. В течение четырех лет она училась в колледже, откуда и началась ее карьера как артистки. Известно также, что Соломия родом из села Горное Стрыйского района Львовской области.

"Соломия очень хороший ребенок, очень воспитанный, вежливый. Родом из сельской местности. Она поступила к нам в 15-летнем возрасте и завершила обучение в прошлом учебном году. В конце июня 2024 года мы вручали ей диплом о завершении обучения в нашем учебном заведении. Училась в классе скрипки, а пение — это ее хобби и она параллельно занималась. Очень творческий ребенок. Очень любит петь. Пишет свою поэзию. Очень активная, интересная, творческая личность", — рассказал об артистке Юрий Чумак.

Как оказалось, долгое время в заведении, где училась Соломия Опрышко не знали, что под образом Клавдии Петровны скрывается именно она. И только в начале нового учебного года в 2023 году продюсеры артистки обратились в заведение с просьбой не рассказывать о Соломии СМИ.

Соломия Опрышко

"В начале не знал. А дальше была просьба от продюсеров удержать ту интригу. Что касается преподавателей и студентов, того ребенка очень любят и уважают, он очень коммуникабельный, дружелюбный, у него много друзей. И просто все друзья, дети отнеслись с уважением к ее просьбе. И надо отдать должное, что мы удержали. Потому что от нас эта информация на самом деле не вышла, хотя Соломия была здесь постоянно на виду", — рассказал директор колледжа.

По его словам, Соломия Опрышко стала примером того, что не все в этом мире покупается за деньги, ведь она девочка из села, смогла доказать, что именно ее талант стоит внимания.

"Она стала символом такой идеи, что в сегодняшнем мире не все покупается и продается за деньги, а простой ребенок из глубинки, из сельской местности, может благодаря своему таланту стать успешным. А уже потом на него выходят продюсеры и начинают им заниматься. Потому что на самом деле это не о деньгах, не о том, что кто-то кого-то пропихнул. Оно пошло от обратного. Оно началось просто из социальной сети, когда она просто записывала себе песни и таким образом получила популярность", — рассказал Юрий Чумак.

Напомним, ранее мы писали, кто такая Соломия Опрышко, которая скрывалась под образом Клавдии Петровны.