"Дитина з глибинки": директор коледжу, де навчалася Соломія Опришко, розповів всю правду про співачку

Соломія Опришко у свої 19 років зібрала два Палаци спорту на яких вперше показала, що саме вона ховається під образом Клавдії Петрівни.

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Соломія Опришко — 19-річна дівчина, яка ховалася під сценічним образом Клавдії Петрівни. Дівчина нещодавно закінчила Дрогобицький музичний фаховий коледж імені В. Барвінського в якому відвідувала клас скрипки. Якою була дівчина навчаючись в коледжі ексклюзивно Фокусу розповів директор навчального закладу Юрій Чумак.

Зокрема, за його словами, дівчина прийшла в коледж коли їй було лише 15 років. Протягом чотирьох років вона навчалася в коледжі, звідки і почалася її кар’єра як артистки. Відомо також, що Соломія родом з села Гірне Стрийського району Львівської області.

"Соломія дуже хороша дитина, дуже вихована, чемна. Родом з сільської місцевості. Вона вступила до нас в 15-річному віці і завершила навчання в минулому навчальному році. В кінці червня 2024 року ми вручали їй диплом про завершення навчання в нашому навчальному закладі. Навчалася в класі скрипки, а спів — це її хобі і вона паралельно займалася. Дуже творча дитина. Дуже любить співати. Пише свою поезію. Дуже активна, цікава, творча особистість", — розповів про артистку Юрій Чумак.

Як виявилося, тривалий час у закладі, де навчалася Соломія Опришко не знали, що під образом Клавдії Петрівни ховається саме вона. І лише на початку нового навчального року у 2023 році продюсери артистки звернулися в заклад з проханням не розповідати про Соломію ЗМІ.

Соломія Опришко

"На початку не знав. А далі було прохання від продюсерів втримати ту інтригу. Що стосується викладачів і студентів, ту дитину дуже люблять і поважають, вона дуже комунікабельна, дружня, вона має багато друзів. І просто всі друзі, діти поставилися з повагою до її прохання. І треба віддати належне, що ми втримали. Бо від нас ця інформація насправді не вийшла, хоча Соломія була тут постійно на виду", — розповів директор коледжу.

За його словами, Соломія Опришко стала прикладом того, що не все у цьому світі купується за гроші, адже вона дівчинка з села, змогла довести, що саме її талант вартий уваги.

"Вона стала символом такої ідеї, що в сьогоднішньому світі не все купується і продається за гроші, а проста дитина з глибинки, з сільської місцевості, може завдяки своєму таланту стати успішною. А вже потім на неї виходять продюсери і починають нею займатися. Бо насправді це не про гроші, не про те, що хтось когось пропхав. Воно пішло від зворотного. Воно почалося просто з соціальної мережі, коли вона просто записувала собі пісні і в такий спосіб здобула популярність", — розповів Юрій Чумак.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто така Соломія Опришко, яка ховалася під образом Клавдії Петрівни.