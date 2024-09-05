В колледже, где училась Соломия Опрышко, рассказали о звездной болезни девушки

Соломия Опрышко родом из маленького поселка, однако за год девушка, не называя своего имени, смогла получить всеукраинскую славу, скрываясь под образом Клавдии Петровны.

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Директор Дрогобычского музыкального профессионального колледжа имени В. Барвинского, в котором училась Соломия Опрышко, которая поет под сценическим именем Клавдия Петровна, рассказал о звездной болезни девушки. Эксклюзивно для Фокуса Юрий Чумак признался, как изменилась девушка после того, как стала популярной.

В частности, известно, что Соломия Опрышко поступила в учебное заведение в 15 лет. Девушка решила освоить класс скрипки. В 2024 году Соломия получила диплом. Сама же девушка родом из села Горное Стрыйского района Львовской области.

По словам Юрия Чумака, долгое время никто не знал, что Соломия — это Клавдия Петровна и только в начале учебного года 2023, когда на связь вышли продюсеры Соломии, они узнали, что девушка уже готовая артистка.

Несмотря на то, что образ Клавдии Петровны уже был узнаваемым, а ее песни были во всех музыкальных чартах, сама же девушка никак не показывала своего успеха. Сейчас же, несмотря на популярность, Соломия продолжает общаться с преподавателями и даже приезжала в колледж.

"Мы общаемся. Надо отдать ей должное. Уже фактически в то время, когда она стала звездой, оставалось еще полгода до завершения обучения. Она абсолютно справилась с этим. Не было такого, как часто люди становясь звездами, хватают звездную болезнь. В ее случае абсолютно нет. Она абсолютно без всякого высокомерия спокойно завершила свое обучение. Это никоим образом не сказалось. Она какая была, такая и осталась", — рассказал Юрий Чумка.

Директор колледжа также рассказал, несмотря на то, что Соломия последние полгода работала над подготовкой к концертам во Дворце спорта, она продолжала обучение в колледже и закончила его отлично, получив диплом.

"Мне когда впервые продюсеры сказали, что готовят выступления во Дворце спорта, я думаю, такой тихий, вежливый ребенок, что же он будет в том Дворце спорта делать. А вот теперь увидел результат и понимаю, какая титаническая работа была за эти полгода, сколько поездок, репетиций. Это фантастическая работа была проделана и это все параллельно с обучением. Она большой молодец. Она свое обучение по скрипке закончила с отличными оценками, чтобы вы себе понимали. Государственные экзамены сдавала. Все было на высшем уровне. И получила высшие оценки не как Клавдия Петровна, можете поверить, потому что все-таки на скрипке надо уметь играть", — рассказал Юрий Чумак.

Напомним, ранее мы писали, что директор колледжа, в котором училась Соломия Опрышко, рассказал, кто она на самом деле.