У коледжі, де навчалася Соломія Опришко, розповіли про зіркову хворобу дівчини

Соломія Опришко родом з маленького селища, однак за рік дівчина не називаючи свого імені змогла здобути всеукраїнську славу ховаючись під образом Клавдії Петрівни.

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Директор Дрогобицького музичного фахового коледжу імені В. Барвінського, в якому навчалася Соломія Опришко, яка співає під сценічним ім’ям Клавдія Петрівна, розповів про зіркову хворобу дівчини. Ексклюзивно для Фокуса Юрій Чумак зізнався, як змінилася дівчина після того, як стала популярною.

Зокрема, відомо, що Соломія Опришко вступила до навчального закладу у 15 років. Дівчина вирішила освоїти клас скрипки. У 2024 році Соломія отримала диплом. Сама ж дівчина родом з села Гірне Стрийського району Львівської області.

За словами Юрія Чумка, тривалий час ніхто не знав, що Соломія — це Клавдія Петрівна і лише на початку навчального року у 2023 році, коли на зв’язок вийшли продюсери Соломії, вони дізналися, що дівчина вже готова артистка.

Попри те, що образ Клавдії Петрівни вже був впізнаваним, а її пісні були в усіх музичних чартах, сама ж дівчина ніяк не показувала свого успіху. Зараз же попри популярність, Соломія продовжує спілкуватися з викладачами і навіть приїжджала до коледжу.

"Ми спілкуємось. Треба віддати їй належне. Вже фактично в той час, коли вона стала зіркою, вона залишалася ще пів року до завершення навчання. Вона абсолютно дала з цим раду. Не було такого, як часто люди стаючи зірками, хватають зіркову хворобу. У її випадку абсолютно ні. Вона абсолютно без всякої зверхності спокійно завершила своє навчання. Це жодним чином не сказалось. Вона яка була, така і залишилася", — розповів Юрій Чумка.

Директор коледжу також розповів, попри те, що Соломія останні пів року працювала над підготовкою до концертів у Палаці спорту, вона продовжувала навчання в коледжі і закінчила його відмінно, отримавши диплом.

"Мені коли вперше продюсери сказали, що готують виступи в Палаці спорту, я думаю, така тихенька, чемна дитина, що ж вона буде в тому палаці спорту робити. А от тепер побачив результат і розумію, яка титанічна робота була за ці пів року, скільки поїздок, репетицій. Це фантастична робота була пророблена і це все паралельно з навчанням. Вона великий молодець. Вона своє навчання по скрипці закінчила з відмінними оцінками, щоб ви собі розуміли. Державні іспити складала. Все було на вищому рівні. І отримала вищі оцінки не як Клавдія Петрівна, можете повірити, бо все-таки на скрипці треба вміти грати", — розповів Юрій Чумак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що директор коледжу в якому навчалася Соломія Опришко розповів, хто вона насправді.