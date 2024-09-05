Может спасти народ: нумеролог высказалась о Сырском на должности Главнокомандующего ВСУ

Нумеролог разобрав дату рождения Александра Сырского предположила, что именно он может быть спасителем украинского народа.

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59-летний генерал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский родился 26 июля 1965 года. Свою должность он занял не так давно в феврале 2024 года, заменив на посту Валерия Залужного. Нумеролог Валерия Мартыненко специально для Фокуса сравнила энергетику двух генералов.

Так, по ее словам, Александр Сырский имеет много общих энергий с Валерием Залужным.

"Его основным арканом является также энергия справедливости и кармы. Такие люди имеют свои определенные жизненные принципы и всегда их придерживаются, это борцы за справедливость", — заявила Валерия Мартыненко.

Также, как пояснила нумеролог, в матрице Сырского есть сильная энергия числа 7, что указывает на его амбициозность и силу, на способность занимать высокие позиции и управлять большим количеством людей для достижения целей. А 21 (энергия года рождения) указывает на то, что одной из его миссий является объединение народов, культур и религий.

"Он — человек мира, миротворец. В центре матрицы Сырского стоит энергия исцеления и помощи людям, а имея энергию числа 7, речь может идти о спасении всего народа", — резюмировала нумеролог.

Напомним, ранее мы писали, что нумеролог рассказала о кармической обязанности Валерия Залужного.