Може врятувати народ: нумерологиня висловилася про Сирського на посаді Головнокомандувача ЗСУ

Нумерологиня розібравши дату народження Олександра Сирського припустила, що саме він може бути рятівником українського народу.

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59-річний генерал та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року. Свою посаду він зайняв не так давно в лютому 2024 року, замінивши на посаді Валерія Залужного. Нумерологиня Валерія Мартиненко спеціально для Фокусу порівняла енергетику двох генералів.

Так, за її словами, Олександр Сирський має багато спільних енергій з Валерієм Залужним.

"Його основним арканом являється також енергія справедливості та карми. Такі люди мають свої певні життєві принципи та завжди їх дотримуються, це борці за справедливість", — заявила Валерія Мартиненко.

Також, як пояснила нумерологиня, в матриці Сирського є сильна енергія числа 7, що вказує на його амбіційність та силу, на здатність займати високі позиції та управляти великою кількістю людей задля досягнення цілей. А 21 (енергія року народження) вказує на те, що однією з його місій є обʼєднання народів, культур та релігій.

"Він — людина світу, миротворець. В центрі матриці Сирського стоїть енергія зцілення та допомоги людям, а маючи енергію числа 7, мова може йти про порятунок всього народу", — резюмувала нумерологиня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нумеролог розповіла про кармічний обов'язок Валерія Залужного.