Известная украинская блогерша установила рекорд Украины (фото)

Блогер Кэнди Суперстар, общая сумма аудитории которой достигает более 10 миллионов, получила значительное вознаграждение за свою работу.

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Известная 25-летняя украинская блогерша Кэнди Суперстар установила национальный рекорд Украины и стала самой популярной блогершей страны. Такую информацию изданию Фокус сообщили менеджеры блогера, которая имеет 1,7 миллиона подписчиков в сети Инстаграм и 5,5 миллиона в сети Тик-ток.

Однако, рекордсменкой девушка стала благодаря Ютубу, где за ней следят еще 4,18 миллиона подписчиков. Так, одно из видеороликов Кэнди Суперстар набрало 350 миллионов просмотров на YouTube и более 5 миллиардов просмотров суммарно во всех ее социальных сетях.

Кэнди Суперстар Фото: Прес-служба

"У меня с детства было желание лидерства во всех сферах, я была президентом школы, закончила школу с золотой медалью, и дальше за все дела которые я не бралась — или я делала их лучше, или вообще бросала и не занималась ими. Потому что лично мое кредо — если уж браться за что-то, то выкладываться в этом деле по полной! Так собственно произошло и с блогингом, сейчас моя внутренняя лидерка просто в экстазе от этих достижений и ощущений. Хотя в целом, я ни с кем не соревнуюсь и никого не стараюсь опередить, я просто делаю свое дело с максимальной отдачей — вот и все", — прокомментировала эксклюзивно для Фокуса свое достижение блогерша.

Кто такая Кэнди Суперстар?

Девушке 25 лет. Начала свою блогерскую деятельность со съемок косплеев. Впоследствии начала делиться своей жизнью и открыла собственную академию блогинга. Сейчас аудитория Кэнди насчитывает много миллионов, ведь в сети Тик-ток за ней следят 5,5 миллиона подписчиков, а видео там собирает миллионы просмотров. На платформе Ютуб за Кэнди следят еще 4,18 миллиона пользователей. В сети Инстаграм на блогера подписаны 1,7 миллиона поклонников. Сегодня девушка снимает различные обзоры, эксперементы, косплеи и много разного.

Она не замужем, но помолвлена за своим парнем по имени Егор. Пара уже много лет вместе. Сейчас они совместно проживают в своей новоприобретенной квартире.

Напомним, ранее мы писали, что вслед за Александром Волошиным из Украины выехал его друг-иллюзионист Дмитрий Евтушенко - блогерша.