Відома українська блогерка встановила рекорд України (фото)

Блогерка Кенді Суперстар, загальна сума аудиторії якої сягає понад 10 мільйонів, отримала значну винагороду за свою роботу.

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Відома 25-річна українська блогерка Кенді Суперстар встановила національний рекорд України і стала найпопулярнішою блогеркою країни. Таку інформацію виданню Фокус повідомили менеджери блогерки, яка має 1,7 мільйона підписників в мережі Інстаграм та 5,5 мільйона в мережі Тік-ток.

Однак, рекордсменкою дівчина стала завдяки Ютубу, де за нею слідкують ще 4,18 мільйона підписників. Так, одне з відеороликів Кенді Суперстар набрало 350 мільйонів переглядів на YouTube та більше 5 мільярдів переглядів сумарно в усіх її соціальних мережах.

Кенді Суперстар Фото: Прес-служба

"В мене з дитинства було бажання лідерства у всіх сферах, я була президентом школи, закінчила школу з золотою медаллю, і далі за всі справи які я не бралась — або я робила їх найкраще, або взагалі кидала і не займалась ними. Бо особисто моє кредо — якщо вже братись за щось, то викладатись у цій справі по повній!Так власне сталось і з блогінгом, зараз моя внутрішня лідерка просто в екстазі від цих досягнень і відчуттів. Хоча в цілому, я ні з ким не змагаюсь і нікого не стараюсь випередити, я просто роблю свою справу з максимальною віддачею — от і все", — прокоментувала ексклюзивно для Фокусу своє досягнення блогерка.

Хто така Кенді Суперстар?

Дівчині 25 років. Почала свою блогерську діяльність зі зйомок косплеїв. Згодом почала ділитися своїм життям та відкрила власну академію блогінгу. Зараз аудиторія Кенді налічує багато мільйонів, адже в мережі Тік-ток за нею слідкують 5,5 мільйона підписників, а відео там збирає мільйони переглядів. На платформі Ютуб за Кенді слудкують ще 4,18 мільйона користувачів. В мережі Інстаграм на блогерку підписані 1,7 мільйона шанувальників. Сьогодні дівчина знімає різні огляди, експеременти, косплеї та багато різного.

Вона не заміжня, але заручена за своїм хлопцем на ім'я Єгор. Пара вже багато років разом. Зараз вони спільно проживають у своїй новопридбаній квартирі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що слідом за Олександром Волошиним з України виїхав його друг-ілюзіоніст Дмитро Євтушенко — блогерка.