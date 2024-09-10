Известный украинский тиктокер заявил, что готов пойти воевать на стороне оккупантов

Артур Бабич не скрывает, что готов избавиться от украинского паспорта ради российского гражданства. Тиктокер заявил, что даже пойдет воевать против украинцев, если так надо будет.

Related video

24-летний тиктокер Артур Бабич, который родом из Днепропетровской области заявил, что готов пойти воевать на стороне страны-агрессора, если ему дадут гражданство России. Об этом он заявил в интервью "Откровенно с Татаркой".

В частности, известно, что в сети Инстаграм за юношей следит 5,4 миллиона подписчиков. Зато в сети Тик-ток на него подписаны более 14 миллионов пользователей.

Юноша до начала полномасштабного вторжения жил на территории России. Тем временем его родные продолжали жить в Криворожском районе. По словам Артура Бабича, когда началась "СВО", его родные были в Украине, тогда он очень волновался за них. Уже сегодня его мама живет в Турции, а он в Ереване.

Юноша признался, что планировал получить гражданство России, однако сегодня ему запрещен въезд на территорию РФ. Там сейчас проживает его девушка.

"Я хотел бы вернуться в Россию. Это первая моя мысль, с которой я просыпаюсь каждый день. Когда я вернулся из Америки в Россию, я сразу же подал на ППП (постоянный вид на жительство. — Ред.). Это шаг, который приближал меня к гражданству. Но в тот момент, когда я уехал, я не успел его получить. Хотя, оно до сих пор у меня лежит готовое. У меня желание получить гражданство и жить в стране, в которой я хотел жить", — заявил блогер.

После этих слов ведущая сказала: "Ты понимаешь, какое количество людей тебя возненавидят за это?", на что он ответил, что конечно понимает, но он давно сделал свой выбор в пользу России.

Кроме этого, журналистка объяснила блогеру, что получив гражданство России, он будет обязан стать на воинский учет и вероятно, его могут призвать служить в армии и воевать против Украины. Артур Бабич ответил, что он готов к такому повороту событий.

"Когда я получаю паспорт, я принимаю все законы и соглашаюсь с ними. Мой отец отслужил — вот такой вот мужик вырос!" — ответил тиктокер.

Напомним, ранее мы писали, что рэпер Серега вывез сыновей из Украины и цинично поддержал войну.

Кроме этого, Фокус писал, что Игорь Кондратюк отреагировал на слова экс-коллеги по "Х-фактору" Сереги, который поддержал войну.