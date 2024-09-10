Відомий український тіктокер заявив, що готовий піти воювати на боці окупантів

Артур Бабич не приховує, що готовий позбутися укарїнського паспорта заради російського громадянства. Тіктокер заявив, що навіть піде воювати проти українців, якщо так треба буде.

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24-річний тіктокер Артур Бабич, який родом з Дніпропетровської області заявив, що готовий піти воювати на боці країни-агресора, якщо йому дадуть громадянство Росії. Про це він заявив в інтерв’ю "Відверто з Татаркою".

Зокрема відомо, що в мережі Інстаграм за юнаком стежать 5,4 мільйона підписників. Натомість в мережі ТікТок на нього підписані понад 14 мільйонів користувачів.

Юнак до початку повномасштабного вторгнення жив на території Росії. Тим часом його рідні продовжували жити в Криворізькому районі. За словами Артура Бабича, коли почалася "СВО", його рідні були в Україні, тоді він дуже хвилювався за них. Вже сьогодні його мама живе в Туреччині, а він в Єревані.

Юнак зізнався, що планував отримати громадянство Росії, однак сьогодні йому заборонений в'їзд на територію РФ. Там наразі проживає його дівчина.

"Я хотів би повернутися до Росії. Це перша моя думка, з якою я прокидаюся щодня. Коли я повернувся з Америки до Росії, я одразу ж подав на ППП (посвідка на постійне проживання. — Ред.). Це крок, який наближав мене до громадянства. Але в той момент, коли я поїхав, я не встиг його отримати. Хоча, воно досі в мене лежить готове. У мене бажання отримати громадянство і жити в країні, в якій я хотів жити", — заявив блогер.

Після цих слів ведуча сказала: "Ти розумієш, яка кількість людей тебе зненавидять за це?" , на що він відповів, що звісно розуміє, але він давно зробив свій вибір на користь Росії.

Крім цього, журналістка пояснила блогеру, що отримавши громадянство Росії, він буде зобов’язаний стати на військовий облік і ймовірно, його можуть призвати служити в армії та воювати проти України. Артур Бабич відповів, що він готовий до такого перебігу подій.

"Коли я отримую паспорт, я приймаю всі закони та погоджуюсь з ними. Мій батько відслужив — ось такий ось мужик виріс!" — відповів тіктокер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що репер Серьога вивіз синів із України і цинічно підтримав війну.

Крім цього, Фокус писав, що Ігор Кондратюк відреагував на слова ексколеги по "Х-фактору" Серьоги, який підтримав війну.