Фотозона и двухъярусный торт: Камалия поделилась снимками с дня рождения двойняшек (фото)

Заслуженная артистка Украины вышла замуж за миллиардера Мохаммада Захура в 2003 году. Пара рассталась в прошлом году, они воспитывают двух дочерей-двойняшек Арабеллу та Мирабеллу.

Related video

На днях украинская певица Камалия и ее бывший муж, пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур отпраздновали день рождения двойняшек. Знаменитость 10 сентября поделилась со своими многочисленными поклонниками в Instagram снимками семейного торжества.

Свое 11-летие Арабелла и Мирабелла встретили в Киеве. Камалия устроила для именинниц небольшую вечеринку в кругу родных и друзей. На свежем воздухе была установлена яркая фотозона, украшенная белыми, розовыми и золотыми шарами, в центре которой на английском языке красовалась надпись "С днем рождения, Арабелла и Мирабелла". Виновницы торжества, их родители и гости делали кадры на фоне воздушных шариков. Ночью фотозона эффектно подсвечивалась. На одном из снимков Камалия и Мохаммад Захур изображены вдвоем. Счастливые родители позировали, держа в руках воздушные шары в виде золотых единиц, символизировавших 11-летие дочерей. Для праздничного вечера певица выбрала кокетливое белое платье на тонких бретелях, а бизнесмен — черные шорты с цветастой рубашкой.

В конце праздника Арабеллу и Мирабеллу ждал красивый двухъярусный торт. Десерт был украшен розовой цифрой 11, свечами, кубками чемпионов, цветами и рисунками лошадей, которых очень любят девочки.

Больше подробностей о том, как прошел день рождения сестер-двойняшек исполнительница раскрывать не стала.

Ранее, 5 августа Камалия рассказала о сложных отношениях с отцом-тираном. По ее словам, отец применял физическое насилие как к ее маме, так и к ней.