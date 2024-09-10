Фотозона і двоярусний торт: Камалія поділилася знімками з дня народження двійнят (фото)

Заслужена артистка України вийшла заміж за мільярдера Мохаммада Захура 2003 року. Пара розлучилася торік, вони виховують двох дочок-двійнят Арабеллу та Мірабеллу.

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Днями українська співачка Камалія та її колишній чоловік, пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур відсвяткували день народження двійнят. Знаменитість 10 вересня поділилася зі своїми численними шанувальниками в Instagram знімками сімейного торжества.

Своє 11-річчя Арабелла та Мірабелла зустріли в Києві. Камалія влаштувала для іменинниць невеличку вечірку в колі рідних і друзів. На свіжому повітрі було встановлено яскраву фотозону, прикрашену білими, рожевими і золотими кулями, в центрі якої англійською мовою красувався напис "З днем народження, Арабелла і Мірабелла". Винуватиці торжества, їхні батьки та гості робили кадри на тлі повітряних кульок. Вночі фотозона ефектно підсвічувалася. На одному зі знімків Камалія і Мохаммад Захур зображені удвох. Щасливі батьки позували, тримаючи в руках повітряні кулі у вигляді золотих одиниць, що символізували 11-річчя дочок. Для святкового вечора співачка обрала кокетливу білу сукню на тонких бретелях, а бізнесмен — чорні шорти з квітчастою сорочкою.

Наприкінці свята на Арабеллу та Мірабеллу чекав красивий двоярусний торт. Десерт був прикрашений рожевою цифрою 11, свічками, кубками чемпіонів, квітами і малюнками коней, яких дуже люблять дівчатка.

Більше подробиць про те, як пройшов день народження сестер-двійнят виконавиця розкривати не стала.

Раніше, 5 серпня Камалія розповіла про складні стосунки з батьком-тираном. За її словами, батько застосовував фізичне насильство як до її мами, так і до неї.