Певица Sowa впервые назвала имя своего продюсера

Sowa призналась, что все ее творческие решения контролируют ее родители, которые и помогают ей развиваться в сфере шоубизнеса.

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20-летняя украинская певица Диана Горбяк, которая выступает под сценическим именем SOWA впервые призналась, кто ее продюсирует и откуда она берет средства для клипов и записи песен. Подробностями артистка поделилась в интервью изданию Фокус.

В частности, девушка призналась, что вся ее команда состоит из папы и мамы, которые инвестируют в ее будущее свои средства.

Диана Горбяк уточнила, что мама по специальности массажист-терапевт, а папа — глава сельского хозяйства. Именно ее родители стали ее продюсерами в творчестве.

Девушка не скрывает, что и финансовая часть также полностью лежит на ее родителях. Именно папа Дианы вкладывает средства в запись ее новых песен и дает средства на съемку новых клипов и развитие проекта.

Зато мама Дианы взяла на себя другую часть развития творчества дочери. По словам певицы, женщина инвестирует в дочь свое время, поддержку и энергию для того, чтобы дочь имела возможность развиваться в сфере шоубизнеса.

"Все, что касается моего творчества, не происходит без согласования с моими продюсерами, а точнее — с моими родителями!" — объяснила певица SOWA.

Больше читайте в эксклюзивном интервью певицы SOWA для Фокуса, в котором она рассказала о зависти к Клавдии Петровне и конфликте с экс-участницей группы "ВИА Гра".