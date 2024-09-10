Співачка Sowa вперше назвала ім'я свого продюсера

Sowa зізналася, що всі її творчі рішення контролюють її батьки, які і допомагають їй розвиватися в сфері шоубізнесу.

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20-річна українська співачка Діана Горбяк, яка виступає під сценічним ім’ям SOWA вперше зізналася, хто її продюсує та звідки вона бере кошти для кліпів та запису пісень. Подробицями артистка поділилася в інтерв’ю виданню Фокус.

Зокрема, дівчина зізналася, що вся її команда складається з тата і мами, які інвестують в її майбутнє свої кошти.

Діана Горбяк уточнила, що мама за фахом масажист-терапевт, а тато — голова сільського господарства. Саме її батьки стали її продюсерами у творчості.

Дівчина не приховує, що і фінансова частина також повністю лежить на її батьках. Саме тато Діани вкладає кошти у запис її нових пісень та дає кошти на зйомку нових кліпів та розвиток проєкту.

Натомість мама Діани взяла на себе іншу частину розвитку творчості доньки. За словами співачки, жінка інвестує в доньку свій час, підтримку та енергію для того, щоб донька мала змогу розвиватися у сфері шоубізнесу.

"Усе, що стосується моєї творчості, не відбувається без узгодження з моїми продюсерами, а точніше — з моїми батьками!" — пояснила співачка SOWA.

БІльше читайте в ексклюзивному інтерв'ю співачки SOWA для Фокусу, в якому вона розповіла про заздрість до Клавдії Петрівни та конфлікт з ексучасницею гурту "ВІА Гра".