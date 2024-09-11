Одну из участниц шоу "Холостяк" подозревают в мошенничестве и работе на страну-агрессора — подробности

В 2024 году Наталья Масленникова дала интервью в котором рассказала о работе в крипто-бирже, которая сегодня фигурирует в уголовном производству по мошенничеству и государственной измене.

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Участница проекта "Холостяк" с пилотом Максом Михайлюком, Наталья Масленникова стала фигурнаткой уголовного дела по криптовалютной "схеме" на миллиард гривен в которой обманывали украинцев, которые донатят на ВСУ. Такую информацию опубликовали на анонимном телеграм-канале Джокер.

Речь идет об уголовном правонарушении, где группа лиц присвоила более миллиарда гривен, заблокировав средства пользователей крипто-бирж.

Подозреваемые по делу Фото: Відкриті джерела

Подробности дела

В частности, сейчас известно, что украинские правоохранители совместно с европейскими правоохранительными органами начали расследование дела в котором подозревают группу лиц под руководством криптодилка Богдана Прилепы, которые благодаря техническим махинациям завладели деньгами бывшего совладельца и присвоили средства лиц, которые имели патриотические взгляды в отношении Украины. Речь идет о сумме более миллиарда гривен.

По предварительной информации, Богдан Прилепа начал сотрудничать с российскими криминальными авторитетами. Впоследствии бизнесмен стал полностью подконтролен их влиянию. Поэтому была задействована схема блокировки средств украинских пользователей, которые помогали финансово армии, воюющей против России. Именно поэтому правоохранители сейчас рассматривают возможное сотрудничество на страну-агрессора.

Сейчас продолжается расследование. Подозреваемым, в списке которых есть и бывшая участница шоу "Холостяк", грозит пожизненное заключение в случае доказательства их вины. Такие обвинения могут квалифицировать не просто как мошенничество, но и как государственную измену, поскольку их действия могли нести угрозу обороноспособности и нацбезопасности Украины в условиях военного положения (ст. 111 Уголовного кодекса).

Наталья Масленникова

Кто такая Наталья Масленникова?

Девушка родом из Днепра. Стала известной после участия в реалити-шоу "Холостяк" с участием Максима Михайлюка. В интервью датированном 18 апреля 2024 года девушка рассказала, что сейчас живет в Дубае, где работает в сфере криптобирж.

"Я сейчас живу по большей мере в Дубае, периодически я приезжаю в Украину. Чем я занимаюсь. Я работаю в сфере блокчейна. Скорее всего, это сложно для многих, но многие слышали о бинансе. Так вот мы строим такие бинансы. Чем я конкретно в этом всем занимаюсь. Я честно признаюсь, в душе не понимаю глубины всей технической части. У нас есть отдельная техническая команда, я туда не касаюсь. Самое интересное, что несмотря на то, что я не понимаю глубины этой технической, это не мешает мне быть, по моим ощущениям, быть успешной и чувствовать себя ценным специалистом, профессионалом своей сферы", — тогда сказала Масленникова.

Тогда она уточнила, что она руководит командой, людьми и процессами, что по факту означает операционный директор, младший партнер, который руководит маркетенгом, девелопментом и занимается привлечением средств и финансов в фонд. Она объяснила, что она работает с инвесторами и партнерами.

Тогда она также рассказала, что она работает в команде, которая состоит из 9 человек, восемь из которых в ее подчинении. Каждый из них руководит своими командами.

Напомним, ранее мы писали, что "Холостяк" Александр "Терен" Будько рассказал о своих последних отношениях.

Кроме этого, Фокус писал, что экс-"Холостяк" Макс Михайлюк во второй раз стал отцом.