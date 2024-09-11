Сопилкарь "Kalush Orchestra" рассказал о своем брате, который уже 10 лет защищает Украину на фронте

Тимофей Музычук признался, что неоднократно ловил себя на мысли, что стоит пойти на фронт.

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31-летний свирельщик "Kalush Orchestra" Тимофей Музычук рассказал о намерениях уйти на фронт и где сейчас находится его брат, который уже 10 лет защищает Украину на фронте. Подробностями артист поделился в интервью изданию Фокус.

Так, музыкант рассказал, что его младший брат, который в 2015 году добровольно пошел воевать, после того, как Россия аннексировала Крым и захватила часть Донецкой и Луганской области, до сих пор стоит на защите Родины.

По словам Тимофея, каждые 2-3 месяца брат меняет место своего нахождения, ведь в их подразделении постоянно происходят ротации, поэтому называть его местонахождение не может. Артист также признался, что каждый день пытается выходить на связь с братом, ведь за него волнуется вся семья.

Тимофей Музычук также рассказал, что сам также за более чем два года войны неоднократно задумывался над тем, чтобы также пойти на фронт, однако понимая, что его концертная деятельность в составе группы приносит гораздо больше пользы, отвергает эти мысли.

По словам Тимофея, за почти три года войны группа помогла армии на сумму почти 90 миллионов гривен. Также сопилкарь рассказал, что благодаря своему творчеству закрывает потребности и подразделения брата.

Больше читайте в эксклюзивном интервью Тимофея Музычука для издания Фокус в котором он поделился, что думает об артистах, которые выехали за границу, рассказал о дружбе со Шварцнеггером и своей личной жизни.