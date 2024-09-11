Сопілкар "Kalush Orchestra" розповів про свого брата, який вже 10 років захищає Україну на фронті

Тимофій Музичук зізнався, що неодноразово ловив себе на думці, що варто піти на фронт.

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31-річний сопілкар "Kalush Orchestra" Тимофій Музичук розповів про наміри піти на фронт та де зараз знаходиться його брат, який вже 10 років захищає Україну на фронті. Подробицями артист поділився в інтерв’ю виданню Фокус.

Так, музикант розповів, що його молодший брат, який у 2015 році добровільно пішов воювати, після того, як Росія анексувала Крим та захопила частину Донецької та Луганської області, досі стоїть на захисті Батьківщини.

За словами Тимофія, кожні 2-3 місяці брат змінює місце свого знаходження, адже у їх підрозділі постійно відбуваються ротації, тому називати його місце перебування не може. Артист також зізнався, що кожного дня намагається виходити на зв’язок з братом, адже за нього хвилюється вся родина.

Тимофій Музичук також розповів, що сам також за більш ніж два роки війни неодноразово задумувався над тим, щоб також піти на фронт, однак розуміючи, що його концертна діяльність в складі гурту приносить значно більше користі, відкидає ці думки.

За словами Тимофія, за майже три роки війни гурт допоміг армії на суму майже 90 мільйонів гривень. Також сопілкар розповів, що завдяки своїй творчості закриває потреби і підрозділу брата.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю Тимофія Музичука для видання Фокус в якому він поділився, що думає про артистів, які виїхали за кордон, розповів про дружбу зі Шварцнеггером та своє особисте життя.