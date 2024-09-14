Светлана Тарабарова ответила, изменился ли ее брак после начала большой войны

Светлана Тарабарова отмечает, что у каждой семьи складывается своя история, а после 2022 года всем приходится проходить собственные испытания.

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34-летняя украинская певица Светлана Тарабарова, которая уже восемь лет состоит в браке со своим продюсером Алексеем Бондарем, рассказала, как складываются их отношения. Подробностями личной жизни артистка поделилась в интервью Фокусу.

Так, комментируя тенденции развода звездных пар, которые наблюдаются в последние 2,5 года, когда в Украине началась полномасштабная война, она отметила, что их семейным отношениям не мешает публичность, что, возможно, и стало главным критерием их счастливого брака.

"Мы не классическая "звездная пара", мужчина не любит публичности, возможно, это и является залогом крепких отношений", — сказала певица.

Однако артистка отметила, что на самом деле у каждой семьи своя история. А после 2022 года каждая семья проходит свои испытания, к которым, по словам Тарабаровой, нас никто не готовил.

Заметим, Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь официально женаты с 2016 года. Совместно пара имеет троих детей. Старший сын Иван родился в 2018 году, сейчас мальчику 6 лет и в этом году он впервые пошел в школу. Средняя дочь Мария родилась в 2020 году. Сейчас девочке 4 года. По словам, Светланы Тарабаровой девочка растет очень творческой, поэтому имеет немало увлечений. Самая младшая дочь певицы родилась уже во время полномасштабного вторжения в 2023 году.

Больше читайте в эксклюзивном интервью Светланы Тарабаровой для Фокуса, в котором она рассказала о родном Херсоне, рэпере Александре Ярмаке и предательнице Регине Тодоренко