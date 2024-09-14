Світлана Тарабарова відповіла, чи змінився її шлюб після початку великої війни

Світлана Тарабарова зазначає, що у кожної родини складається своя історія, а після 2022 року усім доводиться проходити власні випробування.

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34-річна українська співачка Світлана Тарабарова, яка вже вісім років перебуває у шлюбі зі своїм продюсером Олексієм Бондарем, розповіла, як складаються їх стосунки. Подробицями особистого життя артистка поділилася в інтерв’ю Фокусу.

Так, коментуючи тенденції розлучення зіркових пар, які спостерігаються в останні 2,5 роки, коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, вона зазначила, що їх родинним стосункам не заважає публічність, що, можливо, і стало головним критерієм їх щасливого шлюбу.

"Ми не класична "зіркова пара", чоловік не любить публічності, можливо, це і є запорукою міцних стосунків", — сказала співачка.

Однак артистка наголосила, що насправді у кожної родини своя історія. А після 2022 року кожна сім’я проходить свої випробовування, до яких, за словами Тарабарової, нас ніхто не готував.

Зауважимо, Світлана Тарабарова та Олексій Бондар офіційно одружені з 2016 року. Спільно пара має трьох дітей. Найстарший син Іван народився у 2018 році, зараз хлопчику 6 років і цьогоріч він вперше пішов до школи. Середня донька Марія народилася у 2020 році. Нині дівчинці 4 роки. За словами, Світлани Тарабарової дівчинка росте дуже творчою, тому має чимало захоплень. Наймолодша донечка співачки народилася вже під час повномасштабного вторгнення у 2023 році.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю Світлани Тарабарової для Фокуса, у якому вона розповіла про рідний Херсон, репера Олександра Ярмака та зрадницю Регіну Тодоренкою