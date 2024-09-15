Слава Каминская вышла замуж: певица показала супруга и рассказала о личной жизни (фото)

Для певицы это третий брак. Пара отправилась в путешествие вместе с детьми Славы Каминской от предыдущих отношений.

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Украинская певица Слава Каминская вновь обрела семейное счастье, выйдя третий раз замуж. 14 сентября она поделилась со своими поклонниками в Instagram снимком, на котором позирует в объятиях своего возлюбленного. Знаменитость дала понять, что официально состоит в браке.

Каминская рассказала, что они сейчас находятся на туристическом и живописном острове. Но солнце, море и белоснежный песок в какой-то момент "становятся повседневностью" и райский отдых "обрастает рутиной".

"Работа, заботы, хлопоты по дому — все это есть даже здесь. И да, как бы парадоксально это ни звучало, даже на острове, который для многих — воплощение отпуска, иногда хочется… отдохнуть", — поделилась своими впечатлениями певица. Поэтому влюбленные отправляются на несколько дней в другую страну, а дети Каминской в это время остаются с няней.

Артистка опубликовала фотографию со своим избранником, назвав его мужем, что подтвердило ее семейный статус. Правда, лицо мужчины звезда не показала, как и не назвала его имени.

Отметим, этот брак для 40-летней певицы уже третий. В 2012 году она впервые вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Спустя год пара объявила о разводе. Затем в 2014 году Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Ранее, 16 августа, Фокус писал о том, что Аида Николайчук вышла замуж за голливудского каскадера. Церемония бракосочетания и свадьба состоялись в США.