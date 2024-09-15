Слава Камінська вийшла заміж: співачка показала чоловіка і розповіла про особисте життя (фото)

Для співачки це третій шлюб. Пара вирушила в подорож разом із дітьми Слави Камінської від попередніх стосунків.

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Українська співачка Слава Камінська знову знайшла сімейне щастя, вийшовши втретє заміж. 14 вересня вона поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram знімком, на якому позує в обіймах свого коханого. Знаменитість дала зрозуміти, що офіційно перебуває у шлюбі.

Камінська розповіла, що вони зараз перебувають на туристичному і мальовничому острові. Але сонце, море і білосніжний пісок у якийсь момент "стають повсякденністю" і райський відпочинок "обростає рутиною".

"Робота, турботи, клопоти по дому — все це є навіть тут. І так, як би парадоксально це не звучало, навіть на острові, який для багатьох — втілення відпустки, іноді хочеться... відпочити", — поділилася своїми враженнями співачка. Тому закохані вирушають на кілька днів в іншу країну, а діти Камінської в цей час залишаються з нянею.

Артистка опублікувала фотографію зі своїм обранцем, назвавши його чоловіком, що підтвердило її сімейний статус. Щоправда, обличчя чоловіка зірка не показала, як і не назвала його імені.

Зазначимо, цей шлюб для 40-річної співачки вже третій. У 2012 році вона вперше вийшла заміж за київського бізнесмена Євгена. Через рік пара оголосила про розлучення. Потім у 2014 році Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище. 12 грудня 2014 року у пари народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року — дочка Лаура. 1 липня 2019 року пара розлучилася.

Раніше, 16 серпня, Фокус писав про те, що Аїда Ніколайчук вийшла заміж за голлівудського каскадера. Церемонія одруження і весілля відбулися в США.