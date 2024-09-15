"Моя душа, мои крылья": Юрий Ткач нежно поздравил дочь с днем рождения (фото)

Артист вместе со своей женой Викторией воспитывают дочь Лизу. Девочка очень похожа на своего знаменитого отца.

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Известный украинский юморист, актер и звезда "Квартала 95" Юрий Ткач 15 сентября в нежно обратился к своей дочери Лизе в день ее рождения. Артист поздравил своего ребенка с первым юбилеем и поделился в Instagram милыми совместными фотографиями.

40-летний Юрий адресовал 10-летней дочери много теплых слов и признался, что она его окрыляет каждый его день. Заботливый папа пообещал Лизе всегда быть рядом и поддерживать ее во всех начинаниях. Он также опубликовал милые снимки, сделанные в разный период взросления девочки.

"Каждый день я благодарю Бога, что ты когда-то появилась в моей жизни! Этот день был ровно десять лет назад… И с того момента я чувствую себя самым счастливым в мире! Ты мое маленькое солнышко с большим сердцем! Моя душа, мои крылья! Люблю тебя до безумия! И отдаю тебе себя до последнего дыхания! Помни, я всегда рядом, я всегда с тобой, где бы ты ни была!", — подписал снимки знаменитый шоумен.

Коллеги Ткача из шоу-бизнеса присоединились к его поздравлениям и также написали много теплых пожеланий Лизе. Так, Юрий Горбунов написал: "Много лет, красавица!"; Юлия Бакуменко: "Какая она талантливая, харизматичная и красивая! Звездочка с большим потенциалом и будущим! Счастливой судьбы имениннице и добрых людей на пути! С Днем рождения!"; Оля Цыбульская: "Поздравляю"; Макс Леонов: "Наверное самая энергичная малая, которую я когда-нибудь видел. С родителями точно повезло. С днем ​​рождения".

Юрий Ткач, его жена Виктория, дочь Лиза и домашний питомец Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Ранее, 1 мая, Юрий Ткач ответил на слухи о разводе Екатерины Кухар и Александра Стоянова.