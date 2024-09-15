"Моя душа, мої крила": Юрій Ткач ніжно привітав доньку з днем народження (фото)

Артист разом зі своєю дружиною Вікторією виховують доньку Лізу. Дівчинка дуже схожа на свого знаменитого батька.

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Відомий український гуморист, актор і зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач 15 вересня ніжно звернувся до своєї доньки Лізи в день її народження. Артист привітав свою дитину з першим ювілеєм і поділився в Instagram милими спільними фотографіями.

40-річний Юрій адресував 10-річній доньці багато теплих слів і зізнався, що вона його окрилює кожен його день. Турботливий тато пообіцяв Лізі завжди бути поруч і підтримувати її у всіх починаннях. Він також опублікував милі знімки, зроблені в різний період дорослішання дівчинки.

"Щодня я дякую Богові, що ти колись з'явилася в моєму житті! Цей день був рівно десять років тому... І з того моменту я почуваюся найщасливішим у світі! Ти моє маленьке сонечко з великим серцем! Моя душа, мої крила! Люблю тебе до нестями! І віддаю тобі себе до останнього подиху! Пам'ятай, я завжди поруч, я завжди з тобою, де б ти не була!", — підписав знімки знаменитий шоумен.

Колеги Ткача з шоу-бізнесу приєдналися до його привітань і також написали багато теплих побажань Лізі. Так, Юрій Горбунов написав: "Багато років, красуне!"; Юлія Бакуменко: "Яка вона талановита, харизматична і красива! Зірочка з великим потенціалом і майбутнім! Щасливої долі іменинниці та добрих людей на шляху! З Днем народження!"; Оля Цибульська: "Вітаю"; Макс Леонов: "Напевно найенергійніша мала, яку я коли-небудь бачив. З батьками точно пощастило. З днем народження".

Юрій Ткач, його дружина Вікторія, донька Ліза та домашній улюбленець Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Раніше, 1 травня, Юрій Ткач відповів на чутки про розлучення Катерини Кухар та Олександра Стоянова.