"Не стоило того кипиша": актер Виктор Гевко защитился за брата, которого подозревали в сокрытии 4 миллионов

Виктор Гевко заявил, что его брат-нардеп допустил банальную ошибку, из-за которой "раздули" скандал.

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Актер Виктор Гевко, который известен ролями в сериале "Однажды под Полтавой" и является членом команды "Студии Квартал 95" прокомментировал скандал вокруг его брата-нардепа, которому объявили подозрение из-за ложной декларации в которой он якобы не указал 4 миллиона гривен. Подробностями актер поделился в интервью Славы Демина.

Так, Виктор Гевко объяснил, что тогда его брат допустил банальную ошибку, которую намеренно раздули конкуренты брата, которым было выгодно испортить его репутацию. Актер добавил, что над братом был суд, в котором он доказал свою непричастность к правонарушению и объяснил как произошла ошибка.

"То уголовное? Наверное, что не уголовное, то наверняка административное. Если очень коротко, то это просто бюрократическая ошибка, которую пытаются... Это просто капец. Если вникнуть. Ты просто пропускаешь одну букву, чисто случайно, так как живой человек, тебе этого не простят. Он не пропустил. Там была просто банальная ошибка. Я не могу объяснить, я не насколько вникал. Ну это не скрыл действительно что-то, ничего он там не скрыл. Был даже суд, разобрались, смотрите такая вот такая ситуация. Они такие, ага, ну окей, закрыли этот вопрос. А как теперь людям объяснить? Тем кому было выгодно раздувать эту историю, что это на самом деле это ничто. На самом деле там просто не стоило того всего кипиша, но те, кто хотели, они это раздули", — пояснил Виктор Гевко.

Подробности дела

В декабре 2022 года НАБУ сообщили подозрение нардепу Украины IХ созыва Владимиру Гевко, из-за того, что он якобы "забыл" задекларировать почти 4 миллиона гривен.

"Следствие установило, что народный избранник не внес в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2020 год сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн грн. Также почти на 10 тыс. грн занижена сумма средств, размещенных на депозитах, некорректно отражены и сведения по полученным процентам по этим депозитам", — говорилось в подозрении.

Тогда действия депутата инкриминировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ).

Уже в феврале 2023 года Владимир Гевко доказал в Высшем антикоррупционном суде, что он не уклонялся от декларирования, а просто допустил техническую ошибку.

Напомним, ранее мы писали, что актер Виктор Гевко рассказал подробности расследования смертельного ДТП в котором подозревают его брата нардепа.