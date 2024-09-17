"Не варто було того кіпішу": актор Віктор Гевко захистився за брата, якого підозрювали в приховуванні 4 мільйонів

Віктор Гевко заявив, що його брат-нардеп допустив банальну помилку, через яку "роздули" скандал.

Related video

Актор Віктор Гевко, який відомий ролями в серіалі "Одного разу під Полтавою" та є членом команди "Студії Квартал 95" прокоментував скандал навколо його брата-нардепа, якому оголосили підозру через неправдиву декларацію в якій він нібито не вказав 4 мільйони гривень. Подробицями актор поділився в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Так, Віктор Гевко пояснив, що тоді його брат допустив банальну помилку, яку навмисно роздули конкуренти брата, яким було вигідно зіпсувати його репутацію. Актор додав, що над братом був суд, в якому він довів свою непричетність до правопорушення і пояснив як сталася помилка.

"То кримінальна? Напевно, що не кримінальна, то напевно адміністративна. Якщо дуже коротко, то це просто бюрократична помилка, яку намагаються… Це просто капець. Якщо вникнути. Ти просто пропускає одну букву, чисто випадково, так як жива людина, тобі цього не пробачать. Він не пропустив. Там була просто банальна помилка. Я не можу пояснити, я не наскільки вникав. Ну це не приховав дійсно щось, нічого він там не приховав. Був навіть суд, розібрались, дивіться така от така ситуація. Вони такі, ага, ну окей, закрили це питання. А як тепер людям пояснити? Тим кому було вигідно роздувати цю історію, що це насправді це ніщо. Насправді там просто не варто було того всього кіпішу, але ті, хто хотіли, вони це роздули", — пояснив Віктор Гевко.

Подробиці справи

У грудні 2022 року НАБУ повідомили підозру нардепу України IХ скликання Володимиру Гевко, через те, що він нібито "забув" задекларувати майже 4 мільйони гривень.

"Слідство встановило, що народний обранець не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн. Також майже на 10 тис. грн занижена сума коштів, розміщених на депозитах, некоректно відображені й відомості з одержаних відсотків за цими депозитами", — йшлося у підозрі.

Тоді дії депутата інкримінували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).

Вже у лютому 2023 року Володимир Гевко довів у Вищому антикорупційному суді, що він не ухилявся від декларування, а просто допустив технічну помилку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Віктор Гевко розповів подробиці розслідування смертельної ДТП в якій підозрюють його брата нардепа.