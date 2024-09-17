Актор Віктор Гевко розповів подробиці розслідування смертельної ДТП в якій підозрюють його брата нардепа

Проти Володимира Гевко порушена кримінальна справа в якій його підозрюють в порушенні правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть пішохода.

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Актор та гуморист Віктор Гевко, який працює в команді "Студія Квартал 95" розповів подробиці справи щодо смертельної аварії за участі його рідного брата Володимира, який є депутатом ВР від фракції "Слуга народу". Деталі актор розповів в інтерв’ю Слави Дьоміна.

"Кримінальна справа триває. Йде розслідування досі. Брат допомагає родині. Він з ними бачився. Всім чим можна, він допоміг. Він нікуди не їхав зразу після ДТП, він залишився на місці, пройшов всі експертизи, там не було ні алкоголю, нічого. Це дійсно трагедія для двох сімей однозначно. Нікому такого не побажаєш. Та такі випадки нещасні бувають, на жаль, і це дуже страшно, ти ніколи не знаєш, ні ти коли йдеш дорогою, ні ти коли їдеш за кермом, що може статися. Може хтось в тебе заїхати, може зачепити", — сказав Віктор Гевко.

За словами актора, нині продовжує тривати розслідування в якому його брат співпрацює зі слідством.

"Це дуже делікатна тема. Вона доволі болюча і тому лишній раз, я особисто, не згадую. Розумієш, тут не річ у страху, це горе. Такі речі. Мені здається люди не дуже, будь-яке горе в сім’ї, чи навіть коли помирає близька людина, мабуть, треба багато часу людині, щоб воно трішки вляглося, тоді ти можеш про це говорити", — сказав Гевко.

1:07:56 - кримінальна справа щодо брата-політика

Подробиці аварії

Аварія за участю народного депутата Володимира Гевко сталася у березні 2023 року на автодорозі сполученням "Тернопіль – Львів – Рава-Руська" у селищі Золочівського району Львівської області. За попередньою інформацією Володимир збив пішохода, який рухався "за межами нерегульованого пішохідного переходу". Тоді від отриманих травм пішохід загинув на місці.

Одразу того ж дня Володимир Гевко опублікував у себе на сторінці пост в якому написав, що дійсно сталася аварія одним із учасників якої був він, інший учасник ДТП загинув. Тоді ж Гевко заявив, що співпрацюватиме зі слідством.

Відомо, що за результатами експертизи на алкоголь в крові депутата, водій все ж був тверезий. Ймовірною причиною аварії рідні загиблого назвали перевищення швидкості з якою рухався водій по населеному пункту.

У результатів на Володимира Гевко було відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286). Наразі слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що друг Руслана Ханумака Віктор Гевко висловився про виїзд артиста за кордон.

Крім цього, Фокус писав, що зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" висловився про Влада Яму та інших артистів, які живуть за кордоном.