Актер Виктор Гевко рассказал подробности расследования смертельного ДТП в котором подозревают его брата нардепа

Против Владимира Гевко возбуждено уголовное дело в котором его подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть пешехода.

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Актер и юморист Виктор Гевко, который работает в команде "Студия Квартал 95" рассказал подробности дела о смертельной аварии с участием его родного брата Владимира, который является депутатом ВР от фракции "Слуга народа". Детали актер рассказал в интервью Славы Демина.

"Уголовное дело продолжается. Идет расследование до сих пор. Брат помогает семье. Он с ними виделся. Всем чем можно, он помог. Он никуда не ехал сразу после ДТП, он остался на месте, прошел все экспертизы, там не было ни алкоголя, ни чего. Это действительно трагедия для двух семей однозначно. Никому такого не пожелаешь. И такие случаи несчастные бывают, к сожалению, и это очень страшно, ты никогда не знаешь, ни ты когда идешь по дороге, ни ты когда едешь за рулем, что может произойти. Может кто-то в тебя заехать, может зацепить", — сказал Виктор Гевко.

По словам актера, сейчас продолжается расследование в котором его брат сотрудничает со следствием.

"Это очень деликатная тема. Она довольно болезненная и поэтому лишний раз, я лично, не вспоминаю. Понимаешь, здесь не дело в страхе, это горе. Такие вещи. Мне кажется люди не очень, любое горе в семье, или даже когда умирает близкий человек, видимо, надо много времени человеку, чтобы оно немного улеглось, тогда ты можешь об этом говорить", — сказал Гевко.

1:07:56 — уголовное дело в отношении брата-политика

Подробности аварии

Авария с участием народного депутата Владимира Гевко произошла в марте 2023 года на автодороге сообщением "Тернополь — Львов — Рава-Русская" в поселке Золочевского района Львовской области. По предварительной информации Владимир сбил пешехода, который двигался "за пределами нерегулируемого пешеходного перехода". Тогда от полученных травм пешеход погиб на месте.

Сразу в тот же день Владимир Гевко опубликовал у себя на странице пост в котором написал, что действительно произошла авария одним из участников которой был он, другой участник ДТП погиб. Тогда же Гевко заявил, что будет сотрудничать со следствием.

Известно, чтопо результатам экспертизы на алкоголь в крови депутата, водитель все же был трезв. Вероятной причиной аварии родные погибшего назвали превышение скорости с которой двигался водитель по населенному пункту.

В результатов на Владимира Гевко было открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286). В настоящее время следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что друг Руслана Ханумака Виктор Гевко высказался о выезде артиста за границу.

Кроме этого, Фокус писал, что звезда сериала "Однажды под Полтавой" высказался о Владе Яме и других артистах, которые живут за границей.