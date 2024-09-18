Андрей Джеджула показал встречу с дочкой, которую не видел почти год (видео)

Андрей Джеджула и Юлия Леус развелись в 2022 году, после между ними возник конфликт из-за опекунства над дочерью, который перешел в судебную плоскость. Пара долгое время не могла найти общий язык.

Related video

49-летний украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула впервые за 10 месяцев встретился со своей дочерью Адель, которая родилась в браке с Юлией Леус. Радостным моментом встречи с дочкой Джеджула поделился у себя на странице в Инстаграм.

Заметим, что сейчас дочери Джеджулы всего три года. Девочка вместе с мамой живет в Варшаве (Польша), именно в этом месте состоялась встреча Андрея с девочкой.

Шоумен показал видео, на котором девочка, сидя у него на руках, радуется и целует его, в этот момент Андрей говорит ей: "Кто такая красивая? Кто такая красивая? Дай цьом. Задушишь (ред. девочка крепко обнимает отца)".

Джеджула уточнил, что имел короткую встречу с дочерью, которую не видел более 10 месяцев. Удалось ему увидеть дочь между поездами домой.

Заметим, что Андрей Джеджула является отцом двоих детей. Старший сын шоумена Даниэль родился в отношениях с певицей Сантой Димопулос. Дочь Адель родилась уже в браке с Юлией Лесу.

После развода в 2022 году между Андреем и Юлией возникло недоразумение относительно права опеки над девочкой, которые переросли в судебные разборки. Тогда Юлия Леус заявляла, что Андрею на самом деле не интересна судьба дочери, а он просто хочет отомстить ей. Тогда Юлия заявила, что три года дочь воспитывала самостоятельно, а Андрей никаким образом не помогал ей в этом. Зато Андрей отрицал обвинения жены и требовал, чтобы она выполнила решение суда согласно которому, они должны вернуться в Украину, чтобы Андрей мог встречаться с дочерью.