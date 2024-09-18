Андрій Джеджула показав зустріч з донькю, яку не бачив майже рік (відео)

Андрій Джеджула та Юлія Леус розлучилися у 2022 року, після між ними виник конфлікт через опікунство над донькою, який перейшов у судову площину. Пара тривалий час не могла знайти спільну мову.

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49-річний український шоумен та телеведучий Андрій Джеджула вперше за 10 місяців зустрівся зі своєю донькою Адель, яка народилася у шлюбі з Юлією Леус. Радісним моментом зустрічі з донечкою Джеджула поділився у себе на сторінці в Інстаграм.

Зауважимо, що зараз донечці Джеджули лише три роки. Дівчинка разом з мамою живе у Варшаві (Польща), саме у цьому місці відбулася зустріч Андрія з дівчинкою.

Шоумен показав відео на якому дівчинка сидячи у нього на руках радіє і цілує його, у цей момент Андрій говорить їй: "Хто така красива? Хто така красива? Дай цьом. Задушиш (ред. дівчинка міцно обіймає батька)".

Джеджула уточнив, що мав коротку зустріч з донькою, яку не бачив більше 10 місяців. Вдалося йому побачити доньку між потягами додому.

Зауважимо, що Андрій Джеджула є батьком двох дітей. Старший син шоумена Даніель народився у стосунках зі співачкою Сантою Дімопулос. Донечка Адель народилася вже у шлюбі з Юлією Лесу.

Після розлучення у 2022 році між Андрієм і Юлією виникле непорозуміння щодо права опіки над дівчинкою, які переросли в судові розбірки. Тоді Юлія Леус заявляла, що Андрію насправді не цікава доля доньки, а він просто хоче помститися їй. Тоді Юлія заявила, що три роки доньку виховувала самотужки, а Андрій ніяким чином не допомагав їй в цьому. Натомість Андрій заперечив звинувачення дружини і вимагав, щоб вона виконала рішення суду згідно з яким, вони повинні повернутися в Україну, щоб Андрій міг зустрічатися з донькою.