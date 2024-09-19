"Мы по разные стороны": солист Quest Pistols впервые прокомментировал развод с россиянкой Горбачевой

Антон Савлепов и Ирина Горбачева после начала полномасштабной войны в Украине выбрали разные стороны. Савлепов поддержал Родину, а Горбачева предала страну, в которой родилась.

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Солист группы Quest Pistols Антон Савлепов, который два года был в браке с российской актрисой Ириной Горбачевой, впервые публично прокомментировал, действительно ли политические разногласия стали причиной их развода. Подробностями личной жизни артист поделился в интервью изданию Фокус.

В частности, Антон Савлепов и Ирина Горбачева официально поженились в июле 2021 года, однако уже в июне 2023 года пара официально разорвала отношения. Тогда в сети начали распространяться слухи, что причиной этому стали разные политические взгляды относительно войны в Украине. Так, несмотря на то, что Ирина родом из Донецкой области, всю свою сознательную жизнь она жила в России. Когда вышла замуж за Савлепова, они жили в Киеве. Однако после начала полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия, Ирина выбрала сторону политики Владимира Путина, о чем заявила публично. Зато Антон остался верен Родине, ведь некоторое время его родные были в оккупации на Харьковщине, а брат до сих пор находится в российском плену.

Антон Савлепов и Ирина Горбачева Фото: Instagram irina_gorbacheva

На вопрос журналистки, действительно ли именно политические разногласия стали причиной их разрыва, Антон ответил, что конечно нет, но это в определенной степени также было одним из факторов. В частности, Савлепов заявил, что это лишь одна из версий, которую люди могут для себя понять, но на самом деле их отношения были более многосторонние, а политика там занимала десятую часть. Однако несмотря на это, все же действительно, их политические взгляды разбежались.

"Это факт. Мы по разные стороны. Но разошлись официально мы по другим причинам", — сказал Савлепов.

Ирина Горбачева о войне в Украине

Ирина Горбачева в 2024 году публично поддержала войну в Украине. В интервью на канале Мадонна Мур, она сказала:

"Я внутри всех систем, все время. Я циркулирую. И я часть этой системы. Я не хочу говорить нет, и говорить, я не часть своей страны, я не часть своего государства. Я часть своей страны и государства, я часть любого процесса, который проходит в моей стране. И я выбираю здесь быть, здесь жить. И это конечно по мне ударило, потому что 95% моих друзей от меня отвернулись. Отвернулись, потому что я публично не стала осуждать, то, что происходит. Я помогаю беженцам, я понимала, что я делаю, из "ДНР", "ЛНР", Киева и Мариуполя. Я понимала, что мне прилетит".

Больше читайте в эксклюзивном интервью Антона Савлепова для Фокуса в котором он рассказал о своем брате, который пропал без вести и родных, которые были в оккупации.