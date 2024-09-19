"Ми по різні боки": соліст Quest Pistols вперше прокоментував розлучення з росіянкою Горбачовою

Антон Савлєпов і Ірина Горбачова після початку повномасштабної війни в Україні обрали різні сторони. Савлєпов підтримав Батьківщину, а Горбачова зрадила країну, в якій народилася.

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Соліст гурту Quest Pistols Антон Савлєпов, який два роки був у шлюбі з російською акторкою Іриною Горбачовою, вперше публічно прокоментував, чи дійсно політичні розбіжності стали причиною їх розлучення. Подробицями особистого життя артист поділився в інтерв’ю виданню Фокус.

Зокрема, Антон Савлєпов та Ірина Горбачова офіційно одружилися у липні 2021 року, однак вже у червні 2023 року пара офіційно розірвала стосунки. Тоді в мережі почали ширитися чутки, що причиною цьому стали різні політичні погляди щодо війни в Україні. Так, попри те, що Ірина родом з Донецької області, все своє свідоме життя вона жила в Росії. Коли одружилася з Савлєповим, вони жили в Києві. Однак після початку повномасштабної війни в Україні, яку розпочала Росія, Ірина обрала бік політики Володимира Путіна, про що заявила публічно. Натомість Антон залишився вірним Батьківщині, адже деякий час його рідні були в окупації на Харківщині, а брат і досі перебуває в російському полоні.

Антон Савлєпов та Ірина Горбачова Фото: Instagram irina_gorbacheva

На запитання журналістки, чи дійсно саме політичні розбіжності стали причиною їх розриву, Антон відповів, що звісно ні, але це певною мірою також було одним із факторів. Зокрема, Савлєпов заявив, що це лише одна з версій, яку люди можуть для себе зрозуміти, але насправді їх відносини були більш багатосторонні, а політика там займала десяту частину. Однак попри це, все ж дійсно, їх політичні погляди розбіглися.

"Це факт. Ми по різні боки. Але розійшлися офіційно ми з інших причин", — сказав Савлєпов.

Ірина Горбачова про війну в Україні

Ірина Горбачова у 2024 році публічно підтримала війну в Україні. В інтерв’ю на каналі Мадонна Мур, вона сказала:

"Я всередині всіх систем, весь час. Я циркулюю. І я частина цієї системи. Я не хочу говорити ні, і казати, я не частина своєї країни, я не частина своєї держави. Я частина своєї країни і держави, я частина будь-якого процесу, який проходить в моїй країні. І я обираю тут бути, тут жити. І це звісно по мені вдарило, тому що 95% моїх друзів від мене відвернулися. Відвернулися, тому що я публічно не стала засуджувати, те, що відбувається. Я допомагаю біженцям, я розуміла, що я роблю, з "ДНР", "ЛНР", Києва і Маріуполя. Я розуміла, що мені прилетить".

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю Антона Савлєпова для Фокусу в якому він розповів про свого брата, який зник безвісти та рідних, які були в окупації.