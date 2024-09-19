Дочь Ярославы Гресь рассказала о тяжелом разводе родителей

В выпуске шоу Рамины Эсхакзай также появился основатель образовательного проекта "МУР" Александр Хоменко. Они говорили о родителях и детских травмах.

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Дочь украинской пиарщицы и общественного деятеля Ярославы Гресь призналась, как переживала развод родителей. Об этом 16-летняя Екатерина Колос рассказала в новом выпуске проекта Рамины Эсхакзай "30+".

"Развод моих родителей был тяжелым, через суд: я была несовершеннолетней, квартирный вопрос. Но они пообещали друг другу, что останутся друзьями для ребенка. Говорили: "Мы не будем говорить что-то вроде "ты как твой отец". У меня никогда такого не было. Получилось так, что мой папа, как и отчим, играли большую роль в моей жизни. Со своим биологическим отцом я постоянно вижусь. Мы обошли все квест-комнаты Киева", — рассказала школьница.

Дочь Ярославы Гресь стала гостьей шоу Рамины Эсхакзай

В выпуске шоу также появился основатель образовательного проекта "МУР" Александр Хоменко. Они говорили о родителях и детских травмах.

В частности, Катя Колос призналась, как Ярослава Гресь говорила с ней об интимной жизни.

"Мама зашла, когда мне было 16 лет, говорит: "Мне сказали с тобой поговорить об интимных отношениях". Я говорю: "Спрашивай". Мама ответила: "Твое тело — твое дело. Если тебе не нравится, что с ним делают, ты об этом говоришь"", — призналась девушка.

Также Катя Колос рассказала, что в свое время боялась, что не сможет превзойти своих знаменитых родителей.

"Потом я повзрослела, и мы стали больше говорить фразу, что "родители выросли со мной". Я говорила, что хочу быть психологом, мама отвечала: "Как ты можешь меня перепрыгнуть в пиар-агентстве, это же другая отрасль"", — отметила Колос.

Сейчас Ярослава Гресь замужем за маркетологом Андреем Федоривым. Кроме Екатерины, она воспитывает еще двух дочерей и сына.

Ярослава Гресь и Андрей Федорив с детьми

Напомним, Рамина Эсхакзай говорила о желании усыновить ребенка.

Также Фокус писал о возлюбленном-военном Рамины Эсхакзай.