Донька Ярослави Гресь розповіла про важке розлучення батьків

У випуску шоу Раміни Есхакзай також зʼявився засновник освітнього проєкту "МУР" Олександр Хоменко. Вони говорили про батьків та дитячі травми.

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Донька української піарниці та громадської діячки Ярослави Гресь зізналася, як переживала розлучення батьків. Про це 16-річна Катерина Колос розповіла в новому випуску проєкту Раміни Есхакзай "30+".

"Розлучення моїх батьків було важким, через суд: я була неповнолітньою, квартирне питання. Але вони пообіцяли одне одному, що залишаться друзями для дитини. Казали: "Ми не будемо говорити щось подібне до "ти як твій батько". У мене ніколи такого не було. Вийшло так, що мій тато, як і вітчим, відігравали велику роль у моєму житті. Зі своїм біологічним батьком я постійно бачуся. Ми обійшли всі квест-кімнати Києва", — розповіла школярка.

Донька Ярослави Гресь стала гостею шоу Раміни Есхакзай

У випуску шоу також зʼявився засновник освітнього проєкту "МУР" Олександр Хоменко. Вони говорили про батьків та дитячі травми.

Зокрема, Катя Колос зізналася, як Ярослава Гресь говорила з нею про інтимне життя.

"Мама зайшла, коли мені було 16 років, каже: "Мені сказали з тобою поговорити про інтимні стосунки". Я кажу: "Питай". Мама відповіла: "Твоє тіло — твоє діло. Якщо тобі не подобається, що з ним роблять, ти про це говориш"", — зізналася дівчина.

Також Катя Колос розповіла, що свого часу боялася, що не зможе перевершити своїх знаменитих батьків.

"Потім я подорослішала, й ми почали більше говорити фразу, що "батьки виросли зі мною". Я говорила, що хочу бути психологом, мама відповідала: "Як ти можеш мене перестрибнути у піар-агенції, це ж інша галузь"", — зазначила Колос.

Наразі Ярослава Гресь одружена з маркетологом Андрієм Федорівим. Окрім Катерини, вона виховує ще двох доньок та сина.

Ярослава Гресь та Андрій Федорів з дітьми

Нагадаємо, Раміна Есхакзай говорила про бажання всиновити дитину.

Також Фокус писав про коханого-військового Раміни Есхакзай.