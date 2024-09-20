"Я зарабатываю меньше, чем мои заместители": глава Одесской ОВА Кипер озвучил свою зарплату (видео)

Олег Кипер занимает должность главы Одесской ОВА с 2023 года. Ранее работал в прокуратуре.

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44-летний глава Одесской ОВА Олег Кипер озвучил зарплату, которую получает, работая на должности главы области. Своим финансовым положением госслужащий поделился в новом проекте "Города силы" с Алиной Шаманской.

В частности, на вопрос ведущей, сколько сегодня он получает ежемесячной зарплаты, Кипер сначала ответил, что не хотел бы озвучивать. А после того, как Алина Шаманская озвучила, сколько зарабатывает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, речь идет о 70-80 тысяч гривен, Кипер ответил, что получает зарплату на том же уровне.

"Если возможно ее не озвучивать. Я зарабатываю меньше, чем мои заместители. В Киеве у меня зарплата была выше. До ста была в Киеве. Сейчас 80 тысяч", — сказал Олег Кипер.

На вопрос, единственный ли это доход в семье, Кипер ответил, что нет, кроме этого зарабатывает его жена, которая сдает в аренду имущество на территории Буковеля и в столице.

Заметим, что Олег Кипер по образованию юрист. Ранее он работал прокурором Киева, а уже в мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский назначил его на должность губернатора Одесской области.

Известно, что жена Олега, Ирина Кипер, до 2023 года имела российское гражданство.

Напомним, ранее мы писали, что глава Херсонской ОВА Прокудин озвучил свою зарплату.