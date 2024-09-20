"Я заробляю менше, ніж мої заступники": голова Одеської ОВА Кіпер озвучив свою зарплату (відео)

Олег Кіпер обіймає посаду голови Одеської ОВА з 2023 року. Раніше працював у прокуратурі.

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44-річний голова Одеської ОВА Олег Кіпер озвучив зарплату, яку отримує, працюючи на посаді очільника області. Своїм фінансовим становищем держслужбовець поділився в новому проєкті "Міста сили" з Аліною Шаманською.

Зокрема, на питання ведучої, скільки сьогодні він отримує щомісячної зарплати, Кіпер спочатку відповів, що не хотів би озвучувати. Але після того, як Аліна Шаманська озвучила, скільки заробляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, йдеться про 70-80 тисяч гривень, Кіпер відповів, що отримує зарплату на такому ж рівні.

"Якщо можливо її не озвучувати. Я заробляю менше, ніж мої заступники. В Києві у мене зарплата була вищою. До ста була в Києві. Зараз 80 тисяч", — сказав Олег Кіпер.

На запитання, чи це єдиний дохід у сім’ї, Кіпер відповів, що ні, крім цього заробляє його дружина, яка здає в оренду майно на території Буковеля та в столиці.

Зауважимо, що Олег Кіпер за освітою юрист. Раніше він працював прокурором Києва, а вже у травні 2023 року президент України Володимир Зеленський призначив його на посаду губернатора Одеської області.

Відомо, що дружина Олега, Ірина Кіпер, до 2023 року мала російське громадянство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голова Херсонської ОВА Прокудін озвучив свою зарплату.