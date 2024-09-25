"Моя королева": Александр Усик поздравил жену с годовщиной свадьбы (видео)

Пара вместе со школьных лет. Они воспитывают четырех общих детей.

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Украинский боксер и мировой чемпион Александр Усик трогательно поздравил жену Екатерину с годовщиной свадьбы. Видео с возлюбленной спортсмен поделился в Instagram.

Пара отметила 15 лет с момента бракосочетания, однако вместе они уже более двух десятилетий.

"Моя невероятная Екатерина, мой цветок, свет моих глаз... За это время мы многого с тобой достигли, у нас было много трудностей, которые мы смогли пройти вместе, ты подарила мне невероятных ДЕТЕЙ. Ты изменила мою жизнь, ты придала мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота чувствуется даже на расстоянии", — обратился к жене Александр Усик.

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В частности, чемпион показал нарезку романтических кадров с Екатериной под песню "Люблю тебе".

"Меня часто нет рядом, но ты всегда поддерживаешь меня во всех моих целях... Мне нравится просто смотреть на тебя, я невероятно люблю твои завтраки, когда я был маленьким, я рисовал образ будущей жены, и Господь послал мне именно ТЕБЯ. Каждый день в молитве я благодарю Бога за тебя, моя КОРОЛЕВА", — продолжил Усик.

Александр Усик с женой Екатериной

Между тем Екатерина показала фото, на которых боксер ее нежно обнимает, и лаконично написала: "Люблю".

Александр Усик с женой Екатериной

Отметим, что Александр и Екатерина вместе со школьных лет. Они воспитывают четверых детей: дочь Елизавету, сыновей Кирилла и Михаила, маленькую дочь Марию, которая родилась в начале 2024 года.

Напомним, Александр Усик снимется в кино с голливудскими звездами.

Также Фокус писал о задержании Александра Усика в Польше.