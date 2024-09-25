"Моя королева": Олександр Усик привітав дружину з річницею весілля (відео)
Пара разом зі шкільних років. Вони виховують чотирьох спільних дітей.
Український боксер та світовий чемпіон Олександр Усик зворушливо привітав дружину Катерину з річницею весілля. Відео з коханою спортсмен поділився в Instagram.
Пара відзначила 15 років з моменту одруження, проте разом вони вже понад два десятиліття.
"Моя неймовірна Катерина, моя квітка, світло моїх очей… За цей час ми багато чого з тобою досягли, у нас було багато труднощів, які ми змогли пройти разом, ти подарувала мені неймовірних ДІТЕЙ. Ти змінила моє життя, ти надала мені крила, ти продовжуєш робити мене щасливим і сильним, твоя турбота відчувається навіть на відстані", — звернувся до дружини Олександр Усик.
Зокрема, чемпіон показав нарізку романтичних кадрів з Катериною під пісню "Люблю тебе".
"Мене часто немає поруч, але ти завжди підтримуєш мене у всіх моїх цілях… Мені подобається просто дивитись на тебе, я неймовірно люблю твої сніданки, коли я був малим, я малював образ майбутньої дружини, і Господь послав мені саме ТЕБЕ. Кожного дня в молитві я дякую Богу за тебе, моя КОРОЛЕВА", — продовжив Усик.
Тим часом Катерина показала фото, на яких боксер її ніжно обіймає, та лаконічно написала: "Кохаю".
Зазначимо, що Олександр та Катерина разом зі шкільних років. Вони виховуть чотирьох дітей: доньку Єлизавету, синів Кирила та Михайла, маленьку доньку Марію, яка народилася на початку 2024 року.
Нагадаємо, Олександр Усик зніметься в кіно з голлівудськими зірками.
Також Фокус писав про затримання Олександра Усика в Польщі.