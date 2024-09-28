Экс-участник группы DZIDZIO назвал истинную причину, по которой группа прекратила свое существование

Julik впервые публично объяснил, почему принял решение уйти из группы DZIDZIO.

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Бывший участник группы DZIDZIO Назарий Гук (сценическое имя Julik) назвал причину, по которой группа прекратила свое существование. Подробностями артист поделился в интервью изданию Фокус.

Так, по словам Назара причиной "развала" проекта DZIDZIO стало то, что пути участников группы просто разошлись. Сначала со скандалом группу покинул Лесик (настоящее имя Олег Турко). В частности, тогда он хотел продать свою долю в группе, из-за чего пошла трещина. Тогда Михаил Хома предложил выкупить его долю, но он отказался. Как позже заявил Хома, Лесик добровольно написал заявление об увольнении и его никто не выгонял, более того, они предлагали ему остаться в группе.

Уже через год решение покинуть группу принял и Назарий. По его словам, он понял, что ему стоит расти дальше и однообразная работа, зона комфорта стали для него движущей силой, поэтому решил поблагодарить "Дзидзьо" и уйти в самостоятельное плавание.

Также Julik прокомментировал возможность возвращения группы DZIDZIO на сцену. По его словам, 100% говорить, что это невозможно нельзя, ведь только время покажет.

"Относительно того сможет ли группа воссоединиться — не уверен, однако время покажет. Хорошая фраза есть, "возможно все", но чтобы это произошло надо приложить нереально большое количество усилий",- пояснил артист.

Заметим, что группа DZIDZIO прекратила свое существование в 2018 году. Однако официально лидер группы Михаил Хома отказался от сценического образа только в 2024 году.

Больше читайте в эксклюзивном интервью Julika для издания Фокус в котором он рассказал о сольной карьере, отношениях с Хомой и отношении к Виннику.