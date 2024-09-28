Ексучасник гурту DZIDZIO назвав справжню причину, через що гурт припинив своє існування

Julik вперше публічно пояснив, чому прйиняв рішення піти з гурту DZIDZIO.

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Колишній учасник гурту DZIDZIO Назарій Гук (сценічне імʼя Julik) назвав причину, через що гурт припинив своє існування. Подробицями артист поділився в інтервʼю видання Фокус.

Так, за словами Назара причиною "розвалу" проєкту DZIDZIO стало те, що шляхи учасників гурту просто розійшлися. Спочатку зі скандалом гурт покинув Лесик (справжнє імʼя Олег Турко). Зокрема, тоді він хотів продати свою частку в гурті, через що пішла тріщина. Тоді Михайло Хома запропонував викупити його долю, але він відмовився. Як згодом заявив Хома, Лесик добровільно написав заяву про звільнення і його ніхто не виганяв, ба більше вони пропонували йому залишитися в гурті.

Вже через рік рішення покинути гурт прийняв і Назарій. За його словами, він зрозумів, що йому варто рости далі й одноманітна робота, зона комфорту стали для нього рушійною силою, тому вирішив подякувати "Дзідзьо" і піти в самостійне плавання.

Також Julik прокоментував можливість повернення гурту DZIDZIO на сцену. За його словами, 100% говорити, що це неможливо не можна, адже тільки час покаже.

"Щодо того чи зможе гурт возз'єднатися — не впевнений, проте час покаже. Хороша фраза є, "можливо все", але щоб це сталося треба докласти нереально велику кількість зусиль",- пояснив артист.

Зауважимо, що гурт DZIDZIO припинив своє існування в 2018 році. Однак офіційно лідер гурту Михайло Хома відмовився від сценічного образу лише у 2024 році.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю Julika для видання Фокус в якому він розповів про сольну кар'єру, стосунки з Хомою та ставлення до Винника.