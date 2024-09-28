Julik из группы DZIDZIO признался в каких отношениях остался с Михаилом Хомой

Назарий Гук признался, что несмотря на то, что он принял решение уйти из проекта, все же ему удалось сохранить отношения с участниками гурут.

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Бывший участник группы DZIDZIO Julik (настоящее имя Назарий Гук) признался, какие отношения имеет с коллегой по сцене Михаилом Хомой, который был основателем и лидером проекта. Подробностями он поделился в интервью изданию Фокус.

Так, Назарий Гук признался, что несмотря на развал группы, он сохранил теплые и дружеские отношения с Хомой. По его словам, сейчас они дружат, периодически созваниваются друг с другом и даже спрашивают совета при необходимости.

"Он как человек глубокий по содержанию и всегда может дать точный совет", — сказал Назарий Гук.

Он также уточнил, что радуется за Михаила из-за его новой творческой тропы. Он также похвалил своего коллегу за популяризацию украинских песен.

Заметим, что Назарий Гук и Михаил Хома пять лет совместно выступали на сцене в группе DZIDZIO.

Больше читайте в интервью Julika для издания Фокус в котором он рассказал об истинной причине, по которой группа DZIDZIO прекратила свое существование.