Julik з гурту DZIDZIO зізнався в яких стосунках залишився з Михайлом Хомою

Назарій Гук зізнався, що попри те, що він прйиняв рішення піти з проєкту, все ж йому вдалося зберегти стосунки з учасниками гурут.

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Колишній учасник гурту DZIDZIO Julik (справжнє імʼя Назарій Гук) зізнався, які стосунки має з колегою по сцені Михайлом Хомою, який був засновником та лідером проєкту. Подробицями він поділився в інтервʼю видання Фокус.

Так, Назарій Гук зізнався, що попри розвал гурту, він зберіг теплі та дружні стосунки з Хомою. За його словами, наразі вони дружать, періодично зідзвонюються один з одним і навіть питають поради при потребі.

"Він як людина глибокий за змістом і завжди може дати точну пораду", — сказав Назарій Гук.

Він також уточнив, що радіє за Михайла через його нову творчу стежку. Він також похвалив свого колегу за популяризацію українських пісень.

Зауважимо, що Назарій Гук та Михайло Хома пʼять років спільно виступали на сцені в гурті DZIDZIO.

Більше читайте в інтерв'ю Julika для видання Фокус в якому він розповів про справжню причину, через яку гурту DZIDZIO припинив своє існування.