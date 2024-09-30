Бывший воспитанник Ивана Дорна высказался о неоднозначной позиции артиста относительно войны в Украине

LAUD заявил, что не поддерживает больше отношения с Иваном Дорном, однако все же считает его одним из самых крутых артистов украинского музыкального пространства.

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26-летний певец LAUD, который в свое время был участником музыкального проекта "Голос країни", впервые рассказал о своем тренере в шоу, музыканте Иване Дорне. Свое мнение относительно позиции артиста LAUD высказал в выпуске "Муз_Тренд" со Славой Деминым.

В частности, Владислав Каращук — настоящее имя LAUD, познакомился с Иваном Дорном в шестом сезоне вокального шоу, который был записан в 2016 году. Тогда в одном из тренерских кресел сидел и Дорн. Его коллегами-судьями в этом сезоне были Алексей Потапенко, Тина Кароль и Святослав Вакарчук.

Владислав признался, что после проекта некоторое время пытался поддерживать контакт с Иваном Дорном, однако тот не имел желания продолжать общение. Сейчас они тоже не общаются. Однако, несмотря на то, что LAUD не поддерживает связь с Иваном, он все же высказал свое мнение о жизни артиста за рубежом и его неоднозначной позиции относительно войны в Украине.

"Я думаю он не определился со стороной, с ценностями. Он уехал из Украины. У него выходят треки с россиянами. Но, конечно, как музыкант, это тот человек, который в украинском пространстве очень круто себя показывал, он всегда был очень интересен. Мы общались после "Голоса" очень недолго, я ему присылал свои демки, они были ему неинтересны. Он, честно говоря, ничего даже не отвечал", — рассказал LAUD.

Напомним, ранее мы писали, что Иван Дорн назвал сумму гонорара, за которую выступит перед россиянами.

Кроме этого, Фокус писал, что Иван Дорн публично назвал, на чьей стороне в российско-украинской войне.