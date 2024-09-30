Колишній вихованець Івана Дорна висловився про неоднозначну позицію артиста щодо війни в Україні

LAUD заявив, що не підтримує більше стосунки з Іваном Дорном, однак все ж вважає його одним із найкрутиших артистів українського музичного простору.

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26-річний співак LAUD, який свого часу був учасником музичного проєкту "Голос країни", вперше розповів про свого тренера в шоу, музиканта Івана Дорна. Свою думку щодо позиції артиста LAUD висловив у випуску "Муз_Тренд" зі Славою Дьоміним.

Зокрема, Владислав Каращук — це справжнє ім’я LAUD, познайомився з Іваном Дорном у шостому сезоні вокального шоу, який був записаний у 2016 році. Тоді в одному з тренерських крісел сидів і Дорн. Його колегами-суддями в цьому сезоні були Олексій Потапенко, Тіна Кароль і Святослав Вакарчук.

Владислав зізнався, що після проєкту деякий час намагався підтримувати контакт з Іваном Дорном, однак той не мав бажання продовжувати спілкування. Зараз же вони також не спілкуються. Однак, попри те, що LAUD не підтримує зв’язок з Іваном, він все ж висловив свою думку щодо життя артиста за кордоном та його неоднозначної позиції щодо війни в Україні.

"Я вважаю, він не визначився зі стороною, з цінностями. Він виїхав з України. У нього виходять треки з росіянами. Але, звісно, як музикант, це та людина, яка в українському просторі дуже круто себе показувала, він завжди був дуже цікавий. Ми спілкувалися після "Голосу" дуже недовго, я йому присилав свої демки, вони були йому нецікаві. Він, чесно кажучи, нічого навіть не відповідав", — розповів LAUD.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Іван Дорн назвав суму гонорару, за яку виступить перед росіянами.

Крім цього, Фокус писав, що Іван Дорн публічно назвав, на чиєму боці в російсько-українській війні.