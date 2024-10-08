"Осталось вопросом": сын Назария Яремчука прокомментировал отсутствие в фильме об отце

В документальной картине снялась дочь и вторая жена звезды эстрады. Впрочем, у его сыновей и первой жены не взяли комментариев.

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Сын Назария Яремчука прокомментировал отсутствие его родных людей в документальном фильме о певце "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Об этом пишет Oboz.ua.

Картина вышла на широкие экраны в августе 2024 года. Через несколько месяцев после премьеры Назарий Яремчук, тезка своего знаменитого отца, оценил фильм, в котором не снялись его сыновья и первая жена.

Оказалось, что Дмитрий и Назарий Яремчуки встречались с режиссером фильма в 2021 году, однако рассказов наследников украинской звезды эстрады зрители так и не увидели.

"Для меня это также осталось вопросом, потому что у нас были договоренности с режиссером снять интервью, и мы его планировали. Однако для меня стало неожиданностью, когда внезапно фильм вышел в прокат. Мы с братом встречались с режиссером еще в 2021 году", — рассказал Назарий.

По его словам, братья также советовали нескольких людей, у которых стоило взять комментарии, ведь они были рядом с Назарием Яремчуком на протяжении его творческого пути.

Трейлер фильма о Назарии Яремчуке

Кроме Назария и Дмитрия, в фильме также не было первой жены певца Елены, сестры Екатерины, которая занимается его музеем-усадьбой в Вижнице, тети.

"Я был уверен, что режиссер не забудет взять интервью у первой жены Назария Яремчука Елены. Они с папой прожили в браке 15 лет. Мама принимала активное участие в его творческой жизни и становлении как звезды украинской сцены, как творческой личности и вообще была свидетелем развития культуры тех времен. Ее слово о Назарии Яремчуке имело бы большую ценность в фильме", — считает младший сын Назария Яремчука.

Назарий Яремчук

Из-за этих моментов Назарий Яремчук-младший считает, что фильм не является досказанным. В частности, в нем не хватает интервью со многими творческими собратьями певца, которым было бы что рассказать о его жизни и творчестве.

В картине снялась вторая жена артиста Дарья и их дочь Мария.

Напомним, сын Назария Яремчука рассказал о сложных отношениях с сестрой.

Ранее Фокус писал о звездах, которые отказались сниматься в фильме о Назарии Яремчуке.