"Залишилося запитанням": син Назарія Яремчука прокоментував відсутність у фільмі про батька

У документальній картині знялася донька та друга дружина зірки естради. Втім, у його синів та першої дружини не взяли коментарів.

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Син Назарія Яремчука прокоментував відсутність його рідних людей у документальному фільмі про співака "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Про це пише Oboz.ua.

Картина вийшла на широкі екрани в серпні 2024 року. Через кілька місяців після премʼєри Назарій Яремчук, тезка свого знаменитого батька, оцінив фільм, у якому не знялися його сини та перша дружина.

Виявилося, що Дмитро та Назарій Яремчуки зустрічалися з режисером фільму у 2021 році, проте розповідей спадкоємців української зірки естради глядачі так і не побачили.

"Для мене це також залишилося запитанням, тому що в нас були домовленості з режисером відзняти інтерв'ю, і ми його планували. Однак для мене стало несподіванкою, коли раптово фільм вийшов у прокат. Ми з братом мали зустріч із режисером ще у 2021 році", — розповів Назарій.

За його словами, брати також радили кількох людей, у яких варто було взяти коментарі, адже вони були поруч з Назарієм Яремчуком упродовж його творчого шляху.

Трейлер фільму про Назарія Яремчука

Окрім Назарія та Дмитра, у фільмі також не було першої дружини співака Олени, сестри Катерини, яка опікується його музеєм-садибою у Вижниці, тітки.

"Я був упевнений, що режисер не забуде взяти інтерв'ю в першої дружини Назарія Яремчука Олени. Вони з татом прожили в шлюбі 15 років. Мама брала активну участь у його творчому житті і становленні як зірки української сцени, як творчої особистості та загалом була свідком розвитку культури тих часів. Її слово про Назарія Яремчука мало б велику цінність у фільмі", — вважає менший син Назарія Яремчука.

Назарій Яремчук

Через ці моменти Назарій Яремчук-молодший вважає, що фільм не є досказаним. Зокрема, у ньому не вистачає інтерв'ю з багатьма творчими побратимами співака, яким було б що розповісти про його життя та творчість.

Натомість у картині знялася друга дружина артиста Дарина та їхня донька Марія.

Нагадаємо, син Назарія Яремчука розповів про складні стосунки із сестрою.

Раніше Фокус писав про зірок, які відмовилися зніматися у фільмі про Назарія Яремчука.