Khayat признался в каких отношениях состоит с Тиной Кароль

Khayat признался, что не получал предложение сотрудничества с Тиной Кароль после окончания проекта "Голос країни".

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Украинский певец Khayat (настоящее имя Андрей Хаят) рассказал в каких отношениях находится с артисткой Тиной Кароль, которая была его тренером на проекте "Голос країни". Подробностями артист поделился в интервью изданию Фокус.

Так, певец признался, что несмотря на завершение проекта он сохранил хорошие отношения с тренером. Он добавил, что конечно не пишет ее каждый день, но при встрече всегда рады видеть друг друга. Также Khayat ответил, почему не стал членом команды певицы, которая сегодня активно продюсирует артистов.

"Тина на то время не позиционировала себя как продюсера или человека, который готов заниматься карьерами других артистов. Я думаю, что на проекте она дала мне достаточно для того, чтобы я шел в свое плавание", — сказал певец.

Также он добавил, что на самом деле если бы он получил предложение присоединиться к команде Тины, то он даже представления нет, кем бы мог там быть. Однако он отметил, что все же предложений о сотрудничестве не получал.

"Я не знаю кем бы я мог стать в команде Тины, но таких предложений не поступало и это хорошо. Мы коллеги, которые уважают друг друга и получить такое предложение для меня было бы по меньшей мере странно", — резюмировал артист.

Больше читайте в эксклюзивном интервью певца специально для Фокуса в котором он ответил, что происходит в его жизни и кто продюсирует его творчество.