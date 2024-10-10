Khayat зізнався, у яких стосунках перебуває з Тіною Кароль

Khayat зізнався, що не отримував пропозиції щодо співпраці з Тіною Кароль після закінчення проєкту "Голос країни".

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Український співак Khayat (справжнє імʼя Андрій Хаят) розповів, у яких стосунках перебуває з артисткою Тіною Кароль, що була його тренеркою на проєкті "Голос країни". Подробицями артист поділився в інтервʼю виданню Фокус.

Так, співак зізнався, що, попри завершення проєкту, він зберіг хороші стосунки з тренеркою. Хлопець додав, що, звісно, не пише їй кожного дня, але при зустрічі завжди раді бачити один одного. Також Khayat відповів, чому не став членом команди співачки, яка сьогодні активно продюсує артистів.

"Тіна на той час не позиціювала себе як продюсера або людину, яка готова займатися кар'єрами інших артистів. Я гадаю, що на проєкті вона дала мені достатньо для того, щоб я йшов у своє плавання", — сказав співак.

Також він додав, що якби й отримав пропозицію долучитися до команди Тіни, то він навіть уявлення немає, ким би міг там бути. Однак зазначив, що все ж пропозицій про співпрацю не було.

"Я не знаю, ким би я міг стати в команді Тіни, але такі пропозиції не надходили — і це добре. Ми — колеги, які поважають одне одного, тож отримати таку пропозицію для мене було б щонайменше дивно", — резюмував артист.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю співака спеціально для Фокусу, в якому він відповів, що відбувається в його житті та хто продюсує його творчість.